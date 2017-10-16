暴雨造成水稻倒伏 台東農損初步統計194萬元

2017-10-16 10:37

［記者張存薇／台東報導］台東2天來大雨下不停，今天早上開始放晴，各鄉鎮市公所人員終於可以外出勘災，縣府農業處初步統計，損失以二期稻倒伏為主，整體損失估計約194萬元，因部分山區、鄉鎮還無法進入勘查，農業損失還會攀升。

農業處指出，根據今天早上10時彙整資料，這次豪雨造成鹿野鄉食用玉米、茶葉、薑、鳳梨、南瓜等作物零星受損，最嚴重的是水稻，池上、關山、鹿野、台東等鄉鎮是均出現整片倒伏，被害面積約46公頃、損害程度達25％，換算無收穫面積約11.3公頃，成功鎮也出現倒伏情況，但實際狀況還待勘查。

相關影音