突破！首班直達公車 鶯歌到台北40分

2017-10-16 09:22

〔記者張安蕎／新北報導〕以往鶯歌沒有公車直達台北市，台北客運與新北市政府合作，新闢「鶯歌火車站－中正紀念堂」、「鶯歌火車站－松山機場」2條跳蛙公車，今天上午首度通車營運，許多鶯歌居民嘗鮮搶搭，6時50分在鶯歌火車站一發車便客滿，有乘客統計，抵達台北市捷運萬華站僅47分鐘，和搭乘火車時間差不多，是鶯歌通勤族一大福音。

鶯歌目前僅有4線可以前往板橋等地的公車，通勤範圍小又不敷民眾需求，鶯歌人到台北多搭乘火車，但鶯歌火車站不停自強號，往往需要硬擠上區間車，市議員蘇有仁說，雖然一天2線公車只有6班次，卻是鶯歌有始以來，第一次突破公車直達台北市，也是暫時紓解鶯歌地區交通問題的方法。

為了慶祝通車，台北客運今天上午班次贈送每名乘客麥當勞早餐乙份，並於通車日起3天內，贈送限量發行的卡片，送完為止，吸引不少民眾搭乘。

「鶯歌火車站－中正紀念堂」路線上午尖峰時段鶯歌火車站往台北發車為上午06：50、07：10（單向行駛），下午尖峰18:00由捷運西門站發車返鶯歌火車站，中途停靠捷運中正紀念堂（中山）、聯合醫院和平院區、萬華車站。

「鶯歌火車站－松山機場」路線上午尖峰時段鶯歌火車站發車為上午06：45、07：00（單向行駛），下午尖峰時段往鶯歌方向18:00由松山機場發車，沿原線返回鶯歌火車站。