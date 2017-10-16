「蘭恩」侵台機率低 彭啟明：未來氣溫將逐步下滑

彭啟明表示，蘭恩颱風不會直接影響台灣，但在週四之後，隨著颱風北移，可能會助長北風南下，隨著颱風外圍環流加深，未來北部及東部的降溫會更明顯。（圖擷取自中央氣象局）

2017-10-16 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「蘭恩」已經生成，目前以每小時11轉14公里速度，向西北轉西北西進行。氣象專家彭啟明表示，蘭恩颱風不會直接影響到台灣，不過在週四之後，隨著蘭恩颱風發展北移，可能會助長北風南下，而未來一週都是東北風天氣，隨著颱風外圍環流加深，北部及東部的降溫會更明顯。

彭啟明表示，由於太平洋高壓稍退，蘭恩颱風將會逐漸往北前進，接下來順著高空環流往北或東北前進，最接近台灣的時間可能會在週末，但預測距離台灣東部至少都還有1000公里以上，同時持續往北方前進，不過颱風路徑還是有變動空間。

彭啟明指出，雖然台灣可能不會直接受到蘭恩颱風影響，但週四之後隨著蘭恩颱風北移，可能會助長北風南下，而未來一週的都是偏東北風的天氣，溫度預期將會逐步下滑，而伴隨著颱風外圍影響，北部及東部的降溫會更明顯，到週末時，清晨低溫有機會跌到21度上下，會有點秋天報到的感覺，北部及東部在天氣轉變會比較明顯，中南部在感受上就可能沒那麼強。