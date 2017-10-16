陽光露臉了！今各地降雨趨緩 明東北風再報到

今天隨颱風遠離，各地降雨趨緩，大致可見陽光露臉。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-16 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕好天氣回來了！受颱風外圍雲系影響，全台各地連日降下大雨，今天（16日）隨颱風遠離，各地降雨趨緩，大致可見陽光露臉，除了東半部、南部及中部以北山區仍有局部短暫陣雨外，其它地區大致以多雲到晴的天氣為主。

中央氣象局指出，今天除部分地區仍有局部降雨，各地午後也偶有局部雷陣雨，由於連日降雨明顯，山區含水量高，土石容易鬆動，提醒民眾如非必要請盡量避免前往山區活動。

氣溫方面，今天因陽光露臉，各地白天氣溫較前幾天上升，高溫約31至34度；17日以後受東北風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮氣溫又稍降，高溫約25至30度，感受舒適，其他地區約30至34度。空氣品質方面，今天全台及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局指出，明天起東北風再度增強，週三至下週日（18至22日）在東北風的影響之下，北部、東半部將有短暫陣雨的情況出現，至於中南部地區仍維持多雲時晴、午後有局部短暫雷雨的天氣型態。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 25 ~ 31 26 ~ 32 25 ~ 31

今天各地雨勢趨緩，除部分地區仍有局部降雨，各地午後也偶有局部雷陣雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）