高屏溪原水濁度飆高 仁武2區800戶減供、停水 預計明晚恢復

2017-10-15 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市受颱風外圍環流影響，今最大日雨量突破300毫米，造成高屏溪原水濁度飆高達3萬6千NTU，影響仁武等2區6里800戶停水、減壓供水，水公司緊急調度供水，先以水車支援送水，預計明晚恢復正常供水。

市府水利局表示，高市一連2天下起間歇性豪雨，大多集中在高雄、台東交界山區，最大日雨量是桃源區318毫米，反觀平地雨量不多，山區雨勢今天中午明顯趨緩，平地則已恢復放晴，但天氣仍不穩定，民眾仍須注意安全。

高屏溪今流量超過3千cms（噸/秒），原水濁度一度飆高達3萬6千NTU，造成坪頂給水廠減壓供水30萬噸，造成大社區保安、大社、嘉誠里及仁武區考潭、文武、仁福里高地停水、減壓供水，總計影響800戶用水，水公司已緊急調水轉供中，先行以水車支援送水。

水公司緊急從台南自來水廠，調度清水10萬噸南下支援高雄，阿公店水庫出水10萬噸、澄清湖廠增量支援，另啟用伏流水、地下水供水50萬噸，加上原水前處理18萬噸，以替補高屏溪水量。

水公司指出，颱風帶來豪雨，導致原水高濁度，淨水場已加強戒備，但近來氣候不穩定，呼籲民眾儲水備用，並配合節約用水，如有供水問題，請撥打客服專線1910，造成不便之處，敬請見諒。