恆春古城彈痕牆遭填平 緝兇發現又是施工補過頭…

屏縣府文化處請高苑科大建築系助理教授林世超（戴白帽者）到恆春古城探勘彈孔遭填平案。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-15 22:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為國定古蹟的恆春古城，部分城牆百年彈痕遺跡日前遭水泥填平引發軒然大波，屏東縣文化處文化資產保護所（簡稱文資所）請古蹟修復建築師林世超訪查，但他到場卻又發現曾被填平的彈孔已回復原狀，經文資所多方調查後，這才發現竟是維護標案承包商的工人「盡責過頭」所鬧出的烏龍。

古蹟修復建築師訪查 彈孔已回復原狀

起造於1975年的恆春古城靠近南門光明路旁的城牆，於二戰遭盟軍空軍機關槍掃射，留下遍牆彈孔而得「彈痕牆」之名，也被當地居民稱為「哭牆」，是文史工作者及解說員導覽古城的必訪景點，走近城牆見到彈孔，能回味當年台灣在日軍及盟軍夾縫中求生存困境，文建會（今文化部）還曾在刊物中介紹。

「看到『哭牆』變樣真的要哭了！」，在民國百年間就曾因修復包商擔心雨水沖刷損壞內部結構而修補卻也填平部分彈痕，今年廠商屬5年1期的修護承包商，疑未記取教訓又再度發生類似事件，當地居民雯雯指出，彈孔被漆上水泥的白色斑點，好似漆彈射擊場，毫無古蹟該有的尊重。

林世超：建議未來在孔內漆上保護劑

文資所請修復縣內保安宮舊廟的高苑科大建築系助理教授林世超探勘，但他一到場卻發現水泥又被移除，彈孔基本上都已回復原貌，推估應無對城牆主體產生結構上的影響，林世超指出，國定古蹟本就該全力保留其價值，建議未來能在孔內漆上保護劑，不讓過多水分留於孔內。

文資所多方追查後也發現「真兇」，文資所主任王文章表示，今年的修護承包商因屆期滿，為申請退還工程保固金派工補強城牆裂縫隙等，但施工人員卻誤將彈孔遺跡一併填補，所幸該填充物屬水泥沙漿較好清除，第一時間再度恢復原狀。

王文章強調，任何修補都得上報計畫，但目前並未接獲，不過因該城牆是國定古蹟，未來保存及管理，甚至本案的罰則等，將待近日文化部現勘後依其指示處置。