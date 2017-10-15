桃市這裡超夯 538組街頭藝人申請演出擠破頭

大溪中正公園新啟用的相撲亭，在沒有相撲活動時，也開放作為街頭藝人申請演出場所。（記者李容萍攝）

2017-10-15 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局辦理街頭藝人徵選12年來，累計審核538組的合格街頭藝人，展演地點以大溪中正公園最熱門，每逢假日街頭藝人申請擠破頭，要靠抽籤決定；市府風景區管理處分析，可能是中正公園緊鄰大溪老街每逢假日的外來遊客多、打賞也多，成了街頭藝人爭相進駐的表演舞台。

有百年歷史的大溪中正公園，由市府觀光旅遊局沿著大漢溪河階崖邊闢建崖線步道，與大金空調合力打造日治大溪相撲道場，於今年9月中旬同步啟用後，每逢假日暢遊中正公園的人潮更勝以往。

風管處指出，啟用後的相撲亭原址在相撲練習、比賽的空檔，另作為表演舞台，同時開放街頭藝人申請演出，設有相撲廣場、陀螺廣場、銅像區、帆船區、站前廣場共5個街頭藝人表演場地，由於申請演出人數倍增，只好靠抽籤決定。

慈湖園區規劃慈湖橋前方廣場、木棧平台涼亭和頭寮遊客中心前方，也是街頭藝人申請演出的熱門景點，風管處另於銅像雕塑區增建表演平台，預計今年底完工。

風管處另管轄的虎頭山公園和角板山行館，前者以登山客居多、後者地理位置稍遠，街頭藝人的申請反而比較冷清。