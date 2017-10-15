河床昔遭偷倒 台南鹽水溪挖出1500噸廢棄物

除了建築廢棄物之外，還有一般家庭垃圾。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-15 21:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南鹽水溪西勢堤防段正進行整治，3年來左岸河道下陸續挖出了逾1500公噸的廢棄物，數量驚人，水利署第六河川局懷疑是早期遭不肖業者所傾倒、掩埋，跟著底泥淤積迄今，已全力清除這些「歷史共業」。

六河局長連上堯表示，廢棄物經檢驗後，並無毒害污染，去年底斥資近3000萬元執行移除計畫，目前現場還剩下390公噸待清運。

連上堯指出，西勢段位於歸仁與永康的交界，位置較為偏僻，之前人煙稀少，當地河床常淪為廢棄物傾倒倒、掩埋之處，由於未曾遭到舉報，長久下來，就累積了可觀的數量，現已難以查辦，等於是河川的「歷史共業」。

連上堯說，3年前當地進行整治時，就發現底層埋了大量的垃圾，試挖後，確認偷倒的情況嚴重，恐影響興建堤防的進度，只好暫時將工程擱置，研議解決之道。

陸續開挖後發現，除了家庭垃圾之外，還有建築廢棄物等，總量超過1500公噸，為此，六河局進行分類，各運往合法掩埋場，以及送焚化爐等處理。

由於仍堆置在現場的廢棄物，13日疑似遭雜草火警所引燃，消防隊趕往灌救，阻止延燒，聞到臭味的附近民眾，卻也因此驚覺到堤防上竟有如此多的垃圾，揭開這段鹽水溪的暗黑歷史。

六河局除了允諾會加強工區的安全管理之外，廢棄物也將移往附近的防汛備料場暫時堆置，以平息民怨；完全清除後，約160米長的西勢段堤防才能順利施作。