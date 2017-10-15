高職國文科文言比確定下修 統測預料也將連動

2017-10-15 20:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部召開第11及12屆課審大會，並針對技術型高中（高職）、綜合型高中的國語文課綱作出部分決議，在文言課文方面，比例確定下修為35％到45％；而四技二專的相關入學測驗，則預料會跟著課綱調整文白比，讓命題與課綱不會相差太遠。

教育部課審大會今天持續針對12年國教的國語文課綱內容進行審議，第9及10次會議中，已針對普通型高中的國文課綱做出重大決議，如文言課文的比例只能佔35％到45％，今天則討論技術型高中及綜合型高中，也同步修正，從原先草案的45％到55％，改為35％到45％，同時無異議通過文言推薦選文的原則，必須與技職議題相關，如天工開物、齊民要術等，好符合高職學生學習需求。

針對技高、綜高的文言比例下修，技專校院入學測驗中心執行長林尚平說，其實在高職的國文課程內容中，即使是文言文概念，都會比較接近生活運用及引導概念，不會單純背誦，而在相關的四技二專等大型入學測驗中，文言考題也都跟生活時事結合，未來將會針對課綱下修的文言比例，召開國文科研究小組，進行命題調整，預計考題的文白比也會跟著調動。

「這是錯誤的教育政策！」全國家長團體榮譽理事長吳褔濱表示，台灣整體教育因廣設大學，導致高職、綜合高中等都跟普通高中一樣，捨棄技職專業而拚升學；他強調，高職是走職業路線，求學過程中，國文的文言比例不應該太多，否則會導致牽絆其學習，目前課審大會雖下修，但仍跟普通高中的文言比例相同，只覺得差強人意。

北斗家商國文科老師薛慧盈認為，孩子進到學校，也會面對家長期盼有好的升學，而今高職、綜高的文言比下修，學生未來可能面臨只上一點點文言，但大考命題出現其他範圍，憂心將來學生在大考的國文科平均表現會下降，學生也因較少的文言課文，而使努力失去方向。