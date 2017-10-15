獨家》獲內政部3.75億元 竹市打造步行城市

2017-10-15 20:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府爭取「步行城市」三環亮點計畫，獲內政部3.75億元經費，已納入前瞻城鄉建設的「城鎮之心計畫」中，將串聯4公里的新竹之森亮點區域，包括新竹綠園道、隆恩圳、護城河、東門城圓環、城隍廟、新竹公園、汀甫圳等，預計110年完成，要讓市民與旅人慢步城市、發現竹塹之美。

市長林智堅說，市府整合都發處、交通處、城銷處和工務處等四大處所提出的的步行城市計畫，有三環亮點區域，包括新竹綠園道及隆恩圳所圍成的生態生活圈、及1平方公里舊城區為主的歷史文化圈和新竹公園、汀甫圳周邊的遊憩通學圈。

林智堅說，市府向內政部營建署爭取到的3.75億元步行城市三環亮點區域涵蓋7大工程，會串聯新竹綠園道、隆恩圳、護城河、東門城圓環、城隍廟、新竹公園、汀甫圳等新竹之森和藍綠軸帶的步行空間，透過步行城市的網絡，預計改善人行空間面積約9萬平方公尺，今年底會啟動基本設計和細部設計，108年開始分區施工，110年完工。

林智堅說，新竹市是年輕、活力的城市，44萬人口，1年創造1100億的稅收，更有驚人消費動能，透過中央城鎮之心計畫經費的補助，相信更能加速串聯藍綠休憩空間及步行系統，打造人本友善城市，平衡城市發展，將小而美的新竹市型塑成最適合步行悠遊的城市。

林智堅表示，他上任後爭取中央經費，以內政部補助城鎮風貌經費為例，已爭取約2億5000多萬元，包括改善1平方公里內的舊城區、新竹綠園道1公里的人行步道及後站汀甫圳等地區的環境改善，未來更要透過3.75億元的步行城市計畫經費，讓市民及旅人更舒服自在地慢步在竹塹城，體驗這座年輕古城的歷史文化之美。