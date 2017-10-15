高市本週5場徵才 釋出1620個職缺

高市本週5場徵才釋出1620個職缺。（資料照，記者黃建華攝）

2017-10-15 20:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心本週辦理5場徵才，總計1615個工作機會。其中前鎮就服站將於10月20日辦理夜間徵才，元晶太陽能公司、夢時代購物中心皆釋出職缺，想轉職的民眾可把握夜間找頭路的機會。

10月17日（週二）上午9時30分在楠梓就服站，「中鋼保全」將招募20人。

10月18日（週三）下午2時，「威合公司、華新科技、志一企業」等5家廠商，於三民就服站釋出物流配送員、管理組長及操作人員等354個工作機會。

10月19日（週四）下午有2場徵才，一場在三民區寶珠里活動中心，由「統一精工、水靈科技、宮賞國際、陸潔公司」招募137名員工；第2場由「國巨公司、愛臻蕎居家清潔公司、斯特樂科技、竹霖企業行」徵求工程師、電修技術員、理貨員等213個職缺。

10月20日（週五）下午17時至20時，在勞工局1樓戶外廣場將舉辦夜間徵才，邀請26家廠商現場面試，其中夢時代招募營業管理人員、行銷企劃人員等；元晶太陽能科技公司屏東模組廠預計年底前完工，徵求設備輪班工程師、技術員等；另有「極巨光數位媒體行銷、艋舺雞排餐飲連鎖、野宴日式炭火燒肉、聯興國際物流、安華機電工程」等企業，約4成廠商為首次參與徵才，超過800個工作機會，平均薪資達28K以上。

求職朋友於10月20日活動前，至「JOB好康」臉書粉絲團分享本次活動訊息後，現場可兌換精美禮物一份，歡迎民眾踴躍參加！相關徵才訊息可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或洽733-0823轉408。