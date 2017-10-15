全台夾娃娃機店越開越多？網友分析真正賺錢的是...

全台各地近期似乎一窩蜂出現不少夾娃娃機台店家，密度直逼便利商店，引發ptt網友熱議。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-10-15 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現，全台各地近期似乎一窩蜂出現不少夾娃娃機台店家，有些地方甚至200公尺就開了2、3家，密度直逼便利商店，引發ptt網友熱議。

網友在《Ptt》上發文表示「這一年來，台中市這邊夾娃娃店像雜草一樣，一間接一間，密度都比便利商店還高」，詢問「各縣市也是這個情形嗎」？

這個話題引起不少網友共鳴，紛紛留言「桃園、新北也是」、「高雄也一堆」、「租不出去的店面都最近變成夾娃娃店」，還有網友表示住家附近這兩個月「200公尺內冒出3間」，直呼誇張。

有網友分析，夾娃娃店成本低、不用人力，而且容易回本，就算倒店也沒什麼損失。也有自稱業內網友提到，其實真正賺錢的是開夾娃娃機店的「場主」，投資百萬只要半年就可回本，但租機台來做生意的「台主」則苦哈哈，不過還是有不懂的人一窩蜂想擠進來。

也有網友認為，越是社會苦悶、經濟不景氣時，可以讓人花小錢得到快樂的夾娃娃機店就越多，有如社會警訊，大家以為是商業潮流拚命開、拚命加盟，其實只是為了掩蓋「店面租不掉」這件事。