中區客家美食料理決賽 20隊爭冠結果出爐

參賽選手認真準備食材。（記者李忠憲攝）

2017-10-15 18:24

〔記者李忠憲／台中報導〕以「花香、果香、客醬香」為主題的中區客家美食料理比賽今天舉辦決賽，來自中彰投苗20組隊伍廝殺下，成績出爐。弘光科技大學許進杰、陳有朋、廖于儀勇奪學生組第1名；社會組由鄭雅鍾、江東諺、林忠諭獲得第1。

由中央客家事務委員會舉辦的客家美食料理賽，區分為北、中、南、東區進行初賽，中區賽事為明年的台中世界花卉博覽會暖身，特別以「花香、果香、客醬香」為料理主題。

今天上午，來自中彰投苗20隊在豐原陽明市政大樓進行決賽。台中市秘書長黃景茂、中央客家委員會產業經濟處副處長陳瑞榮、市府客委會主委劉宏基等人均出席為選手加油。

秘書長黃景茂表示，客家料理是世界性的美食，結合花、果、醬變成創意料理，讓大眾品嚐客家料理好味道，同時透過兼具色香味的客家美食行銷客家美食文化。

客委會主委劉宏基也說，參賽隊伍發揮創意讓花、果「入菜」或「擺盤」並與醬汁融合，「花」的部分可見參賽隊伍運用杭菊、玫瑰花、洛神花等；「果」的部分有柿子、梨子、葡萄等；「醬」的部分有以桔醬、桂花蜜醬、柿醬等，素材相當豐富，且料理結合著藝術，每道作品都像是畫作般美麗。

比賽結果於下午出爐，學生組第1名是弘光科技大學「弘‧桔」奪得，第2名台中市明道中學，第3名南投縣同德家商；社會組第1名是「客騎士」奪得，第2名彰化縣「怡園婚宴會館」，第3名南投縣「家味香客家廚房」。