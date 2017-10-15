國家歌劇院放紅塑膠椅挨批 音樂人：批評者無聊至極

陳錦生在臉書PO出當天照片表示「中場休息，大廳變飯廳」，引發網友熱議。（圖擷自陳錦生臉書）

2017-10-15 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕台中國家歌劇院11日、13日及15日一連推出3場華格納歌劇「女武神」，因每場演出時間長達5小時，13日第2場演出時的中場休息時間，主辦單位在大聽擺放上百張紅色塑膠椅供觀眾用餐，長榮大學前校長、蚊子專家陳錦生把照片PO上臉書，引發外界熱議；媒體報導，長年投入古典音樂藝術交流的鳴石音樂負責人陳守實對此則認為，批評的人不但無聊至極，也不懂體貼人。

根據《聯合報》報導，陳守實表示，會出現批判聲音，可能是紅色塑膠椅給人「太台」的感覺，如果是黑色的應該就不會有人批判，認為此是「純屬無聊的批判」，批判的人不但無聊也不懂得體貼人。

陳守實大讚主辦單位的心意值得肯定，他以自己常辦活動的經驗來看，直言臨時要搬幾百張「有椅背、有格調」的椅子，是要去哪租？主辦得考慮到動員的人力、物力和空間等因素。

陳守實說，有一句話叫做「協俗」，一般人把國家歌劇院視為敬而遠之的場所，但何必把它看得這麼神聖？認為應該要把古典樂帶進生活中，全體民眾的藝術素養才有可能提升，即使是國家音樂廳、歌劇院，有點反差又怎樣呢？

陳守實說，他從小告訴自己，在提出批判的同時，也要提出可行的方案出來，不能光是批評，如果對此事有意見，也應該要給主辦建議，呼籲社會要多點包容，認為藝術應該走向平民化，為大眾所接受，即使是國家音樂廳、歌劇院，也沒必要那麼高格調。

國家歌劇院則說，11日第一場演出時，有規劃餐飲區沒有擺椅子，遭到許多觀眾抱怨「沒椅子吃飯」，所以13日第二場演出才加上300張椅子，只是希望能為觀眾服務，椅子在中場休息前擺出，觀眾進場後馬上收掉，因為臨時要因應如此龐大的需求，找不到漂亮的椅子，15日第三場演出還是會擺設。