當年娶某害村莊被炸 他義務幫村人修家電

當年美軍轟炸機出勤轟炸岡山任務情景。（記者蘇福男翻攝）

2017-10-15 18:13

〔記者蘇福男／岡山報導〕73年前美軍戰機大轟炸日本海軍第61航空廠（岡山機場），高雄彌陀鄉舊港村人黃連春剛好娶某，在自家門口搭帳篷辦喜宴，卻被美軍誤以為是日軍要塞，以燒夷彈將舊港村落夷為平地，戰後黃男深感不安，以自身專長義務幫村民修護電器，為無情的戰爭增添一段良善的人性佳話。

73年前二次大戰末期，日本殖民地台灣飽受美軍機炸彈轟炸，被日本作為南進重要基地，有港口、機場的高雄，空襲次數最為頻繁，尤其岡山因有日海軍第61航空廠，更被美軍列為首要摧毀目標。

1944年10月14日美軍出動上百架B-29轟炸機，對日海軍第61航空廠投擲650噸炸彈，幾將岡山摧毀殆盡，史稱「岡山大空襲」，台灣南社即日起在岡山文化中心舉辦「岡山大空襲73週年祭」紀念會和史料展，紀念這段戰爭史實。

高雄彌羅港文史協會創會理事長張哲男回憶說，當年彌陀鄉舊港村人黃連春娶某，在自家門口搭帳篷，準備隔天辦喜宴請客，喜宴地點就在舊港派出所旁，派出所屋頂有架設瞭望台。

幾架剛轟炸岡山機場準備離去的B-29轟炸機，意外空拍到舊港口有一大片可疑帳篷和瞭望台，誤以為是守護機場的軍事要塞，立刻折返，先是投下2顆威力強大的炸彈，將喜宴場炸出一個大坑洞，接著又投擲大量燒夷彈，整個村落陷入一片火海，9成以上民房被燒毀，所幸大部分村人及時躲入防空壕，約6人不幸罹難。

張哲男說，黃男當時是日海軍第61航空廠領班，精通機械和電器修護，平日以修護電器為業，因為娶某搭帳棚宴客，導致村莊被炸毀，自認虧欠村民，從此義務幫村人修護家中故障電器、機械，在地方傳為佳話。