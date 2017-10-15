苗栗仁德醫專 歡慶50年校慶

苗栗後龍的仁德醫專今歡慶50周年校慶，現場推出大蛋糕慶賀。（記者鄭名翔翻攝）

2017-10-15 18:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗後龍的仁德醫專今歡慶50周年校慶，校長黃柏翔表示，今年校內學生不論是在各專業的國考考照或職場貢獻都有優異表現，使學校不受少子化趨勢衝擊，招生依然滿額。而縣長徐耀昌出席慶賀時也允諾，將尋求繼遠雄之後的日本科技廠商協助打造苗栗「醫療衛生園區」及推展「長照2.0」，以增加仁德醫專學生的就業機會

仁德醫專在106學年護理師國考考照率達90%，高居全國第一，張舒晴同學更是榮登全國榜首；而復健科也斬獲100張證照；另外，今年首次舉辦的視光學師/生國考，在1100名應考的校友中也有967人順利考取證照，成果豐碩。

黃柏翔強調，仁德醫專致力提升學生畢業後的就職途徑，除了原本表現優異的專科外，也將生命關懷事業科延伸至亞洲殯葬業，開拓學生畢業後的謀職新方向。

董事長鍾智文則表示，創校50年來已培育出無數具有生、老、病、死專業的醫護人才，全台校友約已有20萬人。校慶現場更表揚53名傑出校友，由藥劑師公會會長陳正忠代表受獎，他也期勉未來學弟妹能將仁德榮耀的精神傳承下去。