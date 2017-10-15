大甲仁馨樂活園區開幕 力推銀髮創新照護

台中市長林佳龍（右五）、立法院副院長蔡其昌（左五）、光田綜合醫院總院長王乃弘（中）等人參加仁馨樂活園區開幕剪綵。（記者李忠憲攝）

2017-10-15 19:02

〔記者李忠憲／台中報導〕台灣人口高速老化，老年人照護亟需提升，大甲仁馨樂活園區在光田醫療團隊協助下，開創與傳統護理之家不一樣的生活環境，營造「家」的感覺。台中市長林佳龍今天參加開幕剪綵時表示，民間團體的加入，可提供政府長照政策修正、參考，也創造職場，讓長照服務更有人味。

根據內政部統計數據指出，台灣人口預估2025年高齡人口將達475萬人，超過總人口數20%，邁入超高齡社會。除顯示人口快速老化，也等於需要更多的照護機構與管道投入補足服務缺口。

大甲區仁馨樂活園區與光田醫院及弘道老人基金會結合，今天上午舉辦開幕剪綵，園區戶外千坪草地辦理園遊會，吸引上千人次參加，十分熱鬧。台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、洪慈庸及多名市議員均到場參加剪綵。

仁馨樂活園區今年7月開始護理之家營運，並與弘道老人福利基金會共同合作設立長照人才培育中心，首創身歷其境的模擬場景室，讓照服員能透過實務操作進行訓練；日間照顧中心也於今日起正式啟用。未來更將進一步建立失智專區、洗腎中心、門診服務，並整合社區活躍老化、健康促進、居家照顧服務，建立從人才培育到多樣醫護照顧服務的完整「長照一條龍」系統，讓長輩在醫療、照顧上無後顧之憂。

市長林佳龍表示，台灣需有更完善的長期照護系統，長照政策更需要符合需求，讓民眾安心。有了民間團體的加入，提供長照政策進行修正及參考，同時也創造職場，讓長照服務更有人味。

立法院副院長蔡其昌表示，仁馨樂活園區帶來家的感覺，有許多設備、硬體及觀念、設計充滿年輕、創新的思維，給政府許多思考方向。光田則提供海線民眾醫療服務已經105年，伴隨地方這麼久，謝謝光田。

仁馨樂活園區執行長王詩婷說，仁馨希望翻轉民眾對傳統護理之家的負面印象，透過許多獨特設計及色彩學運用，打造友善住民環境。仁馨也希望能栽培、吸引更多好的長照人才加入長照行列。期盼更多有經驗、有活力理想的夥伴一起加入。