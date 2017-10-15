從美國看台灣 拒絕聯考的小子吳祥輝出新書

2017-10-15 21:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕拒絕聯考的小子吳祥輝又出新書，今天下午在雲林布袋戲館舉辦「磅礡美國」新書演講及簽書會，帶大家透視這個「看起來很近，走起來很遠；看起來年輕，卻是全球現代化民主最古老的國度」，而且能夠有一個準確的了解進而思考台灣未來。

1970年代，吳祥輝的處女作「拒絕聯考的小子」衝撞台灣教育體制，暢銷50萬本，拍成電影，成為青年偶像，後來他成為台灣島內打破蔣家神話第一人，獲黨外編輯作家聯誼會頒發言論自由貢獻獎，1990年代開辦政治公關公司，成為台灣政治轉型期的百戰軍師，顛覆既有思維，又能洞悉台灣需求的作家。

2006年起吳祥輝以「芬蘭驚艷」啟動國家書寫計畫，轟動全台並獲頒最佳著作人金鼎獎，目前國家書寫系列已出版的部份包括芬蘭驚艷之歐洲三部曲、告別中國之父子三部曲，磅礡美國是美國三部曲的首部曲，要讓讀者用更近的距離、更有系統分析來看美國。

吳祥輝強調，「磅礡」只是對美國的簡單寫習，無論喜歡與否，美國都是半世紀以來全球教父，在民主、科學和經濟上都具有絕對競爭優勢，希望透過本書有助讀者了解美國。

吳祥輝說，該書籌書4年，花了100天走訪美國50州，最後定稿是在雲林涌翠閣完成，今天特別選在雲林布袋戲館舉辦「磅礡美國」新書演講及簽書會，包括雲林縣副縣長丁彥哲、文化處長林孟儀都變身讀者購書請作者簽名，還有讀者帶著小朋友一起參加，開心和作者合影。

雲林縣長李進勇特別到場參加對談，以台灣人對美國的情感相當對立，有人親美、有人反美，大大肯定吳祥輝的創作帶給台灣人不同的新視界。