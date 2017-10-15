南市北區、中西區部分地區 明起白天停水10天、4天

2017-10-15 17:34

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第6區管理處為汰換南市北區育德路、育德一街管線，此區域從10月16日到25日每天上午8點至下午6點停水；另汰換東區大同路一段（樹林街-林森路）管線，中西區大同路一段、樹林街二段與開山路部分地區也從10月16日到19日每天上午8點停水到下午6點，遇雨則順延。

水公司6區處說明，北區停水範圍有1.育成路151號~209號單號側全部停水（含巷弄）；2.育成路191巷內全部單雙號全部。停水期間10月16日上午8點至25日下午6點，期間每天下午6點後恢復供水；25日下午6點以後全面恢復供水。

另，中西區部分地區停水範圍為1.大同路一段88號~140號（雙號側含巷弄） ；2.樹林街二段17號~29號（單號側） ；3.樹林街二段6號~26號（雙號側） ；4.開山路245號~317號（單號側含巷弄） 。停水期間從10月16日上午8點至19日下午6點，期間每天下午6點後恢復供水；19日下午6點之後全面恢復供水。

水公司6區處請各用戶留意及儘早儲水備用，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中及關閉抽水機電源，並配合節約用水，停水不便之處敬請見諒。民眾可上網到自來水公司6區處網站或電洽（06）213-8101查詢。