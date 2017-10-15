石虎花車奪人氣王 台中城市品牌、光榮感推向高峰

台中市長林佳龍親自站上石虎花車宣傳，石虎花車勇奪網路票選人氣王。（台中市政府提供）

2017-10-15 17:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市近年來包括柳川整治、治安改善、舊城再生都展現具體成果，不久前更躍升全台第2大城；而連日的國慶花車i-Voting，在市府與市民積極參與下，石虎花車今天也一舉拿下人氣王，將台中的城市光榮感和市民認同感推向更高峰。

國慶花車網路票選競爭激烈，台中石虎與台北熊讚花車的按讚數一度陷入拉鋸，互有領先，林佳龍與柯文哲也分別透過臉書邀請民眾按讚支持。柯文哲夾帶既有的高人氣，吸引不少粉絲到網頁按讚支持熊讚，也有網友坦言，是為了支持柯P才前往按讚。

林佳龍臉書的粉絲數沒柯P多，但他以台中花博的品牌故事及保育生態的精神，喚起每一個人對於城市的認同與驕傲，也凸顯實踐生態友善的價值，發揮更大的影響力與效應。他甚至捧著文心蘭站上花車宣傳，希望讓石虎的故事與台中的花卉被更多人聽見看見。

有趣的是，這次網路票選出現許多來自彰投苗的友軍相挺聲援，顯示由林佳龍號召的中彰投苗區域聯合治理，包括共同招商、聯合空汙防制、聯合行銷農產、國際觀光行銷甚至加入雲嘉嘉，本來就屬同一生活圈的中部7縣市，已形成更加緊密的共同體。

台中躍升全台第2大城時，不少人就說，台中近3年來改變許多，包括柳川整治、治安改善、舊城再生、招商引資等。國慶花車票選，讓人不只看到石虎花車呈現有別以往的美學，也向公民社會傳達生態保育的價值；而林佳龍積極邀請市民參與活動的過程，更把台中的城市光榮感和市民認同感推向新高度新境界！

台中明年舉辦世界花博，前市府原規劃在后里區舉行，但半數用地位在石虎棲息地，林佳龍反對犧牲石虎和生態環境，除改變主辦場地，並決定以石虎作為花博吉祥物，凸顯生態友善的理念，獲得國際園藝生產者協會支持肯定，將原本的台中國際花博升級為世界花博，相信2018台中花博絕對值得期待。