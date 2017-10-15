竹南塭內社區 生態繪本介紹地方特色

縣長太太蔡麗卿 、塭內社區發展協會理事長廖雪美及東海大學老師鄒君瑋 、張文鴻與社區小朋友一同展示作品。（記者鄭名翔攝）

2017-10-15 18:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗縣竹南鎮港墘里的塭內社區，積極推動社區營造，去年曾獲國家環境教育獎特優，今年更與東海大學景觀學系的師生合作，以社區內常見的斯氏紫斑蝶為主題，找來社區內的大小朋友共同參與，製作一系列的社區生態景觀繪本，希望藉由這樣的方式，不但可作為社區導覽教材，也可讓外地遊客更清楚了解地方特色。

塭內社區不僅是斯氏紫斑蝶的繁殖地，同時還擁有農村、海岸林生態及在地特色信仰，過去就以發展「金木水火土」五行生態作為社造核心，但因缺乏資源解說的相關教材，因而與東海大學師生合作，導入年輕學子的創意，提升社造動能。

東海大學景觀系助理教授鄒君瑋表示，最初是參與大專生洄游農村活動，因緣際會認識塭內社區。師生們常駐社區內，聽當地居民、耆老說故事，再發揮創意，選擇以生態繪本與過去社區發展主軸做結合，也成為國內社造首見創舉。

東海大學通識課程講師、也是國內知名繪本家張文鴻，也從8月開始於社區內開辦繪畫課程，帶領附近的小朋友描繪出他們心目中的塭內社區，藉由簡單純樸的線條，原汁原味呈現當地風貌。

相關作品將於11月底於塭內社區舉辦成果發表會，未來也期盼透過生態繪本的方式，讓外地遊客能藉由繪本解說及活動操作，深刻了解社區特色。