保健》急、慢性腎病年耗483億 8.5萬人洗腎創史上新高

去年健保支出最多金額的疾病是急、慢性腎臟病，共花費約483億元，洗腎人數高達8萬5000人，是史上新高。（資料照，記者陳建志攝）

2017-10-15 17:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕要顧腎！健保署最新統計，去年健保支出最多金額的疾病是急、慢性腎臟病，共花費約483億元，洗腎人數高達8萬5000人，是史上新高。

根據健保署統計，去年就醫的腎臟病患者約320萬人，洗腎人數8萬5118人；林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海認為，國內腎臟疾病可歸因3點，包括高齡化、飲食西化和不遵從慢性疾病用藥醫囑。

顏宗海說，我國高齡長者多，有很多人有糖尿病、高血壓和高血脂等三高慢性疾病，這些慢性疾病都會傷害腎臟，是造成腎病的重要原因。

另外，不聽醫師和藥師指示吃藥、導致病情控制不好也是原因之一。顏宗海說，很多人有慢性病卻不聽醫囑服藥，病情難控制最後導致洗腎。

要如何避免腎病？顏宗海說，平常建議選清淡飲食，多運動，少吃重口味的食物，減少對腎臟的傷害。

另外，在急、慢性腎病排名後，花費健保金額排序依序為牙齒口腔相關疾病、糖尿病、感冒、高血壓、消化器官惡性腫瘤（含肝癌、胃癌、腸癌等）、腦血管疾病、缺血性心臟病、流感及肺炎，以及呼吸衰竭等呼吸系統其它疾病。

以次數來看，國人去年平均年就醫15.36次，其中以感冒次數最多，平均每年看2.56次，占1成6。