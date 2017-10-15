中橫公路暴雨 晚間實施預警性封路

中橫公路沿線多處坍方、落石及泥流災害阻斷，雨量相當驚人。（公路總局第四區養護工程處提供）

2017-10-15 16:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕受暴雨襲擊花蓮天祥地區今天累積雨量截至目前已破300毫米，中橫公路沿線多處坍方、落石及泥流災害阻斷，雨量相當驚人，洛韶工務段人員清晨開車巡視山區道路時，還得冒險閃過落石及從山壁傾瀉而下的飛瀑，相當驚險，公路總局第四區養護工程處指出，台8線112k-186k（大禹嶺-太魯閣）將於今晚實施夜間預警性封路，目前已進行封閉禁止進入。

洛韶工務段長張宇博說，考量氣象局預報夜間仍會有間歇性強降雨，加上山區公路路途遙遠狀況難以掌握，夜間視線不佳，查覺邊坡狀況不易且搶修作業困難，因此在晚間封閉，預計明（16）日上午8時開放通車，後續將視雨情發展與現場狀況不排除再延後預警性封路管制。

公路總局呼籲用路人，近期氣候狀況不穩定，山區公路仍有間歇性強降雨，請避免進入山區公路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，以保行車平安。

中橫公路沿線多處坍方、落石及泥流災害阻斷，雨量相當驚人。（公路總局第四區養護工程處提供）