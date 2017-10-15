為繳「遠洋惡法」120萬罰款 漁民拖病體出海

七旬船長蔡信良（白頭髮者）撐回東港就醫。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-15 17:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球籍「新明財號」船長蔡信良，今年3月成為漁民口中「惡法」的遠洋漁業3法的首批被開罰苦主，為繳120萬元罰款，他只能拖著7旬老邁身軀出海，但日前他的左腳掌疑似長起「皮蛇」，還一路蔓延至臀部，在海上的淒風苦雨驚濤駭浪中卻連排尿都有困難，醫生評估有後送需求，一度評估請直昇機吊掛，不過因颱風外圍浪大，今晨馳援無果，他只能撐著駕回東港，一上岸就請救護車急送醫，所幸暫撿一條老命。

「這種開罰標準根本是恐怖分子！」蔡信良坐上救護車後就對媒體抱怨，他說，自己不識字，新法通過上路時他還在海外，結果只因卸漁預報表晚交3天就被罰了120萬元，毫無緩衝期，他只是要討口飯吃的善良老百姓，並非故意違規，卻被用比放火搶劫還重的刑責開罰，他請公務員將心比心，指公部門文書漏報疏失，常常幾乎只要道歉補正就沒事，結果像他出海真的得「拚生死」卻被重罰，痛批漁業署新法行政規則是「不教而殺為之虐」、「判他死刑」。

隨後蔡信良就醫，原本腳不斷抽痛的症狀已逐漸緩解，家屬則替他抱不平，指蔡信良就明知自己生病，但他不信任菲國醫療，也沒時間進港就醫，直到本週實在受不了了，只能加俥趕快回東港，期間一度昏睡，連外籍漁工都叫不醒，但現在回港撿回命，未來卻還得面臨無法繳罰款就無法出海捕漁情形，一生努力恐化為烏有。

新法上路亂象紛陳，無犯法意圖的許多漁船卻被當作重案，罰款動輒50萬元起跳，比例原則的考量令人詬病，到港邊接船、聲援的漁民就批評，指漁業署根本拿著歐盟的漁業黃牌當作令箭，導致因海上喋血喪子的7旬蔡船長還得討海養孫，令人氣憤，漁業署就像要將漁民趕盡殺絕，不排除上街頭抗爭。