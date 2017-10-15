來賓致詞太多 凱道萬人淋雨等著為爸媽洗腳

「2017臺灣的孝，百善孝為先—為父母教練長輩洗腳」活動15日在總統府前凱道舉行，世大運滑輪溜冰金牌選手楊合貞（右起）、舉重金牌選手郭婞淳、里約奧運舉重金牌選手許淑淨等人為教練與父母長輩洗腳。（記者廖振輝攝）

2017-10-15 17:03

〔記者郭安家／台北報導〕中華民國體育總會今下午於凱達格蘭大道辦洗腳行孝活動，去年該活動因提供瓶裝礦泉水洗腳惹爭議，但今年則因雨炸台灣，現場致詞來賓多、又長，6500組孝子、孝女竟淋雨超過2小時，還有人提早離席；中華體總雖準備精緻孝親雨傘，但沒有棚架，子女們只能冒雨為父母親洗腳。台北市長柯文哲雖到場致詞，隨後也提前離席跑行程，留下父母在場。

台北市體育局強調，這次洗腳活動並非使用礦泉水，而是由水車在旁供水，主辦單位致贈的礦泉水則是要給與會者喝；該活動由中華體總舉辦，北市府掛名主辦單位原因是活動要申請凱達格蘭大道路權，市府以行政協助申請路權，並未補助經費。

不過，柯文哲、中華體總首席顧問王金平、立法院秘書長林志嘉、中華體總會長張朝國、中華民國雲林同鄉總會長黃銘得輪番致詞，中間又穿插各式舞龍舞獅表演，導致民眾在雨中枯等兩小時以上，而到了來賓鳴槍、世大運選手進場時，柯文哲、林志嘉早已離席，柯爸媽還上台充當人頭鳴槍。

活動表定下午2點開始，預計有1萬5000組家庭洗腳，但主辦單位坦言，因為下雨只來6500組。活動除了缺乏雨備，也狀況百出，當日本熊本熊裝扮的男子滑直排輪進場時，主持人卻兩度介紹這是北市府的熊讚，令人傻眼；除此，由於雨過大，許多嬤嬤凍未條拎著住辦單位致贈物品提早離場，並未參加洗腳活動。這次主辦單位送礦泉水、小板凳、洗衣盆。

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