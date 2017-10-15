台東處處積水縣長勘災 黃健庭：雜物多、阻排水

台東縣長黃健庭（右）今天到縣內多處勘查豪雨災情。（記者黃明堂攝）

2017-10-15 16:37

〔記者黃明堂／台東報導〕連續3天豪雨在台東釀災，從省道、街道到產業道路多處都有土石流及淹水的情形，縣長黃健庭今天勘災後表示會盡速清理，也發現排水溝積雜物，是渲洩不良的原因之一。

縣府表示，連日的豪大雨，造成台東地區多處道路塌陷、水位上昇等狀況，有多處有土石坍陷、積水災情，縣長黃健庭今天到卑南鄉溫泉橋及太麻里鄉華源，及關山電光等地區了解災情，關心道路及水位警戒狀況，他指示建設處，在天氣放晴時儘速修補復原，以及協調公路、鐵路單位清理道路，未來在重建工程應加強道路邊坡排水、區域排水截流等系統設計，以維民眾生命財產安全及道路用路人來往便利。

黃健庭在勘災後表示，雖然颱風並未侵襲，不過，這兩天的豪大雨，跟颱風的雨量差不多，從昨天到今天累積的雨量都超過500毫米以上，看起來水流還順暢，卻有許多的砂土，需要經常的清淤，不過，瞬間的雨勢也造成區域排水無法渲洩，其中因素是排水的設計都已經是幾十年前的工程，難以因應目前氣候的變遷，縣府及鄉鎮市公所會再檢討，但他也發現是排水溝內廢棄物及樹枝等物品，除了在年底會再協助台東市公所添購清溝車外，也希望民眾不要隨意丟棄任何物品或牲畜屍體。