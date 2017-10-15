在舊城的500個日子 新竹市舊城有感節開趴

新竹市政府舉辦在舊城的500日活動，吸引很多民眾來感受舊城的文化，發現舊城之美。（記者洪美秀攝）

2017-10-15 16:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市「大同108舊城」再生基地今天舉辦「舊城有感節成果派對-在舊城的500日」活動，展示新竹舊城模型訴說民眾踏查的店家故事及500個日子來的成果，派對上還設置水苔球及草頭寶寶手作攤位，讓民眾回味舊城再生成果，也發揮創意體驗手做樂趣。

新竹市府去年底推出「舊城有感節」主題，在大同108舊城再生基地舉辦超過14場創意行動，包含人文資源、商家及社區中的生活故事，活動吸引超過600人次參與，觸及基地空間人數也超過1000人次，透過活動， 讓市民發掘舊城區的不同樣貌，也從中觸發居民對於生活、居住環境的關心，喚起對舊城的記憶。

副市長沈慧虹參加成果派對時說，市府透過開發回饋捐贈取得大同108做為舊城再生基地，透過建物拉皮、室內裝修及夜間照明等工程，讓這裡成為舊城區新亮點，也吸引在地建築相關大學院校、在地工作室及進駐執行團隊辦理的一系列創意行動，讓市民感受到年輕古城的魅力。

參與課程的學員尤小姐表示：「很開心參加成果展，可以看到自己的作品，很有成就感。」學員廖小姐也說，「上完課後，才知道回收玻璃經過妙手回春後，能變身質感透明花瓶，親手切割玻璃好新奇。」

新竹市府都發處表示，未來大同108舊城再生基地會以更開放方式，成為舊城區最為令人親近的共享空間，希望由下而上，用創意行動方式擾動舊城，與在地民眾互動，除發掘在地特色街區，培育在地社區團體，也要讓舊城再次被看見。