500隻黑琵報到 七股新建賞鳥亭揭幕

2017黑面琵鷺保育季活動今日揭幕，迄今已有500隻黑琵飛抵七股，新建頂山賞鳥亭啟用，提供更好的賞鳥設施，一起守護黑琵生態環境。（記者王涵平攝）

2017-10-15 16:06

［記者王涵平／台南報導］2017黑面琵鷺保育季活動今日揭幕，迄今已有500隻黑琵飛抵七股，新建頂山賞鳥亭啟用，提供更好的賞鳥設施，一起守護黑琵生態環境。

統計指出，抵台度冬的黑面琵鷺，從1993年的206隻到2016年的2060隻，逐年增加，飛抵台南市的黑琵2016記錄到1528隻，已成黑面琵鷺度冬的主要棲息地，今年迄今已有500隻。

雲嘉南濱海風景區管理處今年興建2座「頂山賞鳥亭」，今日配合黑琵保育季活動剪綵啟用，保育季系列活動還出版「旅行台灣黑面琵鷺小全張郵票」，包括王素滿、李進裕、高溢源、黃三明、黃永豐等5位攝影師拍攝作品，另規劃黑琵親子輕旅行、我愛黑琵親子生態體驗營、生態攝影家黃永豐濕地我尚水攝影展等。

近500位的黑琵志工、社區民眾以及拍鳥俱樂部近百位攝影師，手持1260尺長的紅綵帶，以「大手牽小手」、「手護黑琵」為2樓高的賞鳥亭舉行剪綵啟用儀式，場面相當盛況，大家以實際行動一起來參與並且關心黑面琵鷺的環境生態。