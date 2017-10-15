台灣團長江三峽遇落石釀傷亡 今晚有2名家屬將趕往宜昌

台灣旅行團於中國三峽遭土石流襲擊（圖：宜昌市政府提供攝）

2017-10-15 16:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今日下午召開記者會，說明東晟旅行社於長江三峽遭遇山崩落石傷亡事故，今日晚間將有王雪紅與楊又璇家屬要搭機前往宜昌，一位搭乘中國東方航空MU2662，晚間6點15分從高雄飛武漢航班、一位搭乘MU5006，晚間6點40分從桃園飛浦東再轉往宜昌。明日則預計有7位家屬將搭機前往宜昌。

旅行公會全聯會發言人呂中豪表示，長江三峽的三峽人家風景區，是去宜昌一定會去的景點，該團三峽人家是自費行程，郵輪停泊後由遊覽車接駁前往，發生意外旅客是已經看完景點後，正要徒步返回遊覽車時，遭到落石擊中。

目前有1位領隊跟9位旅客留在醫院，另有1名領隊帶著29位旅客繼續行程，並於19日返回台灣；受傷的2名旅客，1名是輕傷還在看骨科、1名重傷在加護病房，但意識清醒。呂中豪表示，相關理賠責任險，旅行社都有按照規定投保，包含旅遊責任險2百萬元、意外醫療險20萬元、旅遊平安險1百萬元，罹難者至少可獲3百萬元理賠。

湖北省自10月初至今持續強降雨，已造成279萬人受災，旅行社事前是否有掌握當地情況，沒有辦法事前更改行程嗎？呂中豪表示，現場狀況要當地才能即時判斷，但三峽人家景區並沒有封閉，也未有任何警示訊息。

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