台中國家歌劇院大廳變飯廳 學者傻眼：世界奇觀

台中國家歌劇院的大廳變成飯廳，陳錦生在臉書PO出照片表示「中場休息，大廳變飯廳」。（圖擷自陳錦生臉書）

2017-10-15 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕台中國家歌劇院日前推出歌劇表演，因為整個表演長達5小時，因此主辦單位在13日第二場演出的中場休息時間，在大廳擺出上百張紅色塑膠椅供觀眾用餐。對此，長榮大學前校長、「蚊子專家」陳錦生把照片PO上臉書，傻眼的說，這真的是「世界奇觀」。

據《聯合新聞網》報導，陳錦生13日在臉書PO出一張台中國家歌劇院照片，並表示「中場休息，大廳變飯廳，都在吃便當」。陳錦生受訪時表示，「這是全世界國家級歌劇院沒有的奇觀」，雖然歌劇院是出於好心，不過再怎麼說，這種廉價塑膠椅不但「很醜」，也和歌劇院內的建築、背景很不搭，因此根本不該出現在國家級歌劇院。

陳錦生說，這場歌劇是他看過最長的表演，還一度看到打瞌睡，但就算中場碰到用餐時間，也不一定要提供椅子吃便當，讓「國家級劇院，出現廟口看野台戲場景！」他也指出，以在國外看表演的經驗來說，大家都是拿食物、飲料站著吃，沒有一定要坐下來。

對此，台中國家歌劇院回應指出，11日首演時沒擺這些塑膠紅椅，遭到很多觀眾抱怨抗議沒有椅子坐、吃飯，因此只好在13日第二次演出擺出300張椅子，但臨時要因應眾多觀眾的需求，實在找不到漂亮的椅子，而對於這次的批評，也會虛心檢討與改進。