退還伊林模特兒選秀頭冠 張筑貽：想念書圓夢

張筑貽參賽泳裝照。（圖：張天雄提供）

2017-10-15 15:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕15歲張筑貽在「伊林璀璨之星」模特兒選秀拿下季軍，事後卻將頭冠與獎座退還，她表示，雖然可惜，但這趟體驗已經值得，她想念書及練琴，朝設定的「音樂治療」領域邁進。

張筑貽參賽禮服照。（圖：張天雄提供）

張筑貽今天應邀為高空大大眾傳播系學生分享參賽心得，還教這群叔伯、阿姨們走台步，大家直呼：「要當模特兒真不簡單。」雖不禁為她惋惜，卻也豎起大拇指稱讚她能堅持志向。

高雄空大教師張天雄（左）尊重女兒決定。（記者洪臣宏攝）

張筑貽今年考取高師大附中，同時入選高雄市立青少年管弦樂團的小提琴手，外型姣好且身高175公分的她常被問：「長這麼高，怎麼不去選模特兒？」今年7、8月間伊林模特兒經紀公司舉辦「伊林璀璨之星」選秀，她報名了「女模特兒組」。

張筑貽向高雄空大學生示範走台步。（記者洪臣宏攝）

歷經近2個月集訓，張筑貽在8月24日決選脫穎而出，獲得第三名，原本可以從事許多女生夢寐以求的工作，但她思考幾天後，將頭冠與獎座退還給伊林，選擇了學生身分。父親張天雄為高雄市立空中大學教師，他說女兒有勇氣，尊重她的決定，

張筑貽示範走台步。（記者洪臣宏攝）

她表示，目前沒有當模特兒的生涯規劃，參加選秀是想試看看且當做人生體驗，從沒想到會得名，感謝伊林給她接觸伸展台的機會，現在還是先把書唸完，未來若有機會可以嘗試當業餘模特兒。

張筑貽最愛是音樂，現在是高雄市立青少年管弦樂團的小提琴手。（記者洪臣宏攝）

張筑貽的最愛還是音樂，她4歲半學鋼琴，10歲學小提琴，雖然國小、國中都讀普通班，但還是憑努力考進管弦樂團，她大學想攻讀音樂系並輔修心理系，走向「音樂治療」。她說，現代人壓力大、負面情緒多，「音樂的力量很大」，可以撫平人的心理。

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