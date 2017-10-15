點燃起馬炮 彰化媽祖聯合遶境今起駕

彰化縣舉辦媽祖聯合遶境祈福活動，彰化11間宮廟媽祖神尊齊聚仁和宮。（記者陳冠備攝）

2017-10-15 15:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕起駕囉！「2017彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動」今日上午在二林鎮仁和宮舉行起駕典禮，彰化縣長魏明谷擔任主獻官，爐主宮廟二林仁和宮主委彭順週擔任正獻官及11間宮廟代表等人擔任陪獻官，眾人在虔誠敬拜天上聖母後，正式啟動6天5夜的遶境祈福行程。

彰化媽祖遶境活動今年是第10年舉行，由三級古蹟仁和宮擔任宮主，雖然早上陰雨綿綿，但百年古蹟廣場前已聚集一片人海，立法委員洪宗熠、王惠美、二林鎮長張國棟等地方民代、士紳齊聚，展現媽祖超高人氣，遶境活動在古禮報馬仔、點燃起馬炮，鐘、鼓、哨角齊鳴後正式起駕。

魏明谷表示，一年一度的媽祖聯合遶境是彰化宗教信仰的特色，今日由縣定古蹟仁和宮起駕別具意義，每年遶境活動中駐蹕各宮廟，也辦理許多藝文活動，無形中也串結鄉親為彰化、為台灣打拚的心，相信在媽祖的保佑下，大家都能平安順遂。

這次媽祖遶境路線從二林仁和宮起駕後先前往芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮，20日再回到二林仁和宮，10月21日舉辦交接會旗典禮，才算完成今年度遶境祈福活動。

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