台中捷運綠線土地開發招商 預計第4季公告

台中捷運綠線G9站土地開發示意圖。（記者張菁雅翻攝）

2017-10-15 15:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線共有6站7處共構開發案，G8站已在今年7月動工，其餘6個共構基地開發招商前階段作業正在進行中，交通局表示，先前已舉行多場招商說明會，介紹未來招商規劃、法規及發展遠景，潛在投資人參加踴躍，目前持續彙整各界建言，招商準備作業接近尾聲，預計今年第4季公告，正式啟動招商程序。

交通局長王義川表示，捷運綠線G5、G6、G8a、G9-1、G9-2、G11共6站共構基地開發招商，市府已完成全數基地的都市計畫及用地取得程序，基礎共構工程與捷運工程同步進行中，未來投資人進場後，可直接往上蓋，權責明確，不會有地上物拆遷、違規占用排除等問題，開發條件單純。

王義川指出，相較於一般促參（如BOT）或設定地上權合作案，參與台中捷運土地開發有更大優勢，未來開發完成後，地主、政府機關、投資人依照權益分配機制，各自取得不動產所有權，土地持份也一併包括在內，之後就可自行營運或處分變現，運用彈性空間大，沒有特許期和權利金等框架限制，可說是直接坐擁捷運黃金地段的不動產。此外，預計開發大樓落成前，捷運已經通車，將可無縫接軌，迎接捷運龐大商機。

北捷土地開發案曾發生爭議，市府為防止類似情況發生，除參考北部的經驗，也在8月舉行土地開發國際研討會，邀集日本東京急行、東京地鐵和森大廈集團參加，分享日本公共運輸導向開發（TOD）成功案例，同時廣邀潛在投資人面對面交流，讓台中捷運土地開發政策與制度更加公正、完整及透明。

交通局估計捷運綠線這6站土地開發未來總銷售金額合計上看300億元，招商程序即將在第4季正式啟動，提醒有意投資者持續留意招商資訊。