「用愛裝冷氣」獲49萬讚 暖男遭爆疑似造假...

彰化一名專職維修冷氣的林姓男子，去年6月因po出一張佯裝學徒免費幫單親媽媽裝冷氣照，獲得大批網友追蹤按讚，但如今被踢爆疑似自導自演。（圖擷自臉書）

2017-10-15 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在彰化從事冷氣維修的林姓男子，在去年6月經過眾多媒體報導，佯裝成學徒免費替帶著2個孩子的單親媽媽裝修冷氣，並上傳一張冷氣剛裝好的照片，獲得近50萬個讚，上千網友湧入留言誇獎。但就在昨（14）日，一名李姓男子出面踢爆，這起事件全都是林男自導自演，誆騙社會大眾的愛心，引起譁然。

爆料男子指出，修冷氣的林男當初根本就在說謊。（圖擷自爆料公社）

有網友在《爆料公社》踢爆，當初因為「用愛裝冷氣」被讚爆的林姓男子，根本是謊話連篇的慣犯，爆料此事件的李男講述當時林男口中的「困苦單親媽媽」當時「明明就有付錢，沒有免費裝修一事」，也根本不是單親且在當地住了40年。

該戶人家也已找來當地分駐所做第三方公證。（圖擷自爆料公社）

據爆料者指出，已請當地的分註（駐）所到場做第三方公證做記錄，也同時通報附近相關警察單位以防有心人士搔擾。怒批林男利用編故事欺騙善良的人，並質問：「我想請問，私下是不是有人捐款？你有支出明細可以證明你幫助多少弱勢家庭了嗎？還是你打算中飽私囊呢？」

爆料者希望林男別再利用社會大眾的愛心。（圖擷自爆料公社）

之後，爆料者李男又指出，因為四月初店裡開始營運，與女友找來林男幫忙，因為大家聊得來所以變成朋友，沒想到林男之後竟然想約砲自己女友，讓他十分憤怒，還指控林男截取部分對話紀錄亂帶風向「斷章取義、惡人先告狀」，怒批：「你還要編故事欺騙社會大眾到什麼時候？」、「你身邊有多少人，因為你很會編故事的手段而吃過的虧，你自己最清楚。」最後要求把那篇49萬讚的文章撤下，因為已造成人家困擾否則保留法律追訴權。並表示所言屬實不怕提告。

此外兩人還有感情上的糾紛。（圖擷自爆料公社）

但林男本人也在自己臉書上指出：「媽b，我就不喜歡發客人隱私，照片放一張別的客人家的施工照發文都不行」，疑似在澄清當初的照片用得並不是單親那家人。且表示，轉po李男控訴文章到爆系公社的女生，是他的前女友。當中錯綜複雜的關係讓人看得一頭霧水，雙方各講各話，也讓真相更加撲朔迷離。

不少網友傻眼表示不可置信。（圖擷自爆料公社）

不少網友留言：「原來是至尊虎爛王！」、「網路上很多東西都是假的，看看就好。尤其有種人，善用網路平台成癮，白的都能染成黑的。」、「很明顯就是各種利用網路炒知名度，偽善怕人不知啊」、「我曾經無聊到去搓（戳）破牠的謊言，結果被一群他曾經帶過的酒店妹護航的超嚴重，然後就被封鎖了～」；但也有林男粉絲堅信是對方造謠，兩方隔空交火。