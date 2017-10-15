民間發出百萬助學金 助113名學子安心上學

尚余慈善事業基金會獎助學金頒獎典禮，教育局長陳修平（中）代表市府出席並表達感謝之意。（圖由教育局提供）

2017-10-15 15:20

〔記者蔡文居／台南報導〕尚余慈善事業基金會106學年度「尚品勵學、希望相隨」國中、高中職獎助學金頒獎典禮，於今天在南市勞工育樂中心舉行，共計有68校、113名清寒學子受益，讓他們免於為註冊來煩惱，可以安心學習。

南市教育局表示，尚余企業董事長陳博雄感念企業對社會之責任，於2007年底成立尚余慈善事業基金會，捐助對象以清寒國中小及高中職學生為主，其他捐助項目包含社會急難救助、弱勢團體救助及其他有關社會福利。

教育局長陳修平今天特別代表市府到場參加獎助學金頒獎典禮，以表達市府的感謝及祝賀之意。

陳修平局長表示，該基金會為鼓勵清寒學生能用功求學，以讀書自我提升，來改變自己及家庭的未來，針對目前就讀本市國中及高中職學生，其家庭經濟困頓，致有無力完成註冊，或有學業中輟之虞的優秀學生，辦理獎助學金以協助其完成學業。

她說，106學年度受惠學生37所國中，學生65名，31所高中職，學生48名，總計發出獎助學金100萬元，共計68校、113名學生受益，讓清寒學子免於煩惱註冊、學用品及課外學習等費用，安心學習，此舉善行，令人感佩。