台灣團遊長江三峽遇落石3死2傷 部分遊客繼續行程

東晟旅行社郵輪旅行團，在中國遭遇土石流，已知3死2傷。家屬到東晟旅行社瞭解狀況。（記者王藝菘攝）

2017-10-15 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅行團今日早上驚傳在湖北遭遇落石，全團共43名團員與2名領隊，造成3死2傷，不過部分遊客不受意外影響，仍持續接下來的行程。

中華民國旅行商業公會全聯會發言人呂中豪在記者會中表示，台灣戲院公會旅行團，13日出發，預計19日返台，20名遊客由台北出發，23名旅客從高雄出發，今日行程的是第3天，原定走訪西陵峽、三峽人家、三峽大壩等景點，今早旅行團參加自費行程，在步行回程中遭遇落石，多人被石塊砸中，造成3死2傷，其餘旅客平安返抵船上，其中29位旅客決定繼續完成接下來行程，另外9位在醫院陪同傷患，傷者1名輕傷、另1名則在加護病房，不過意識清晰。

呂中豪表示當時天候狀況適合出遊，沒有警示訊息，但是現場狀況無法掌握，目前保險理賠還在了解中，至於責任歸屬由當地的宜昌市政府統一對外宣布，罹難者家屬也在今明兩日趕赴中國處理後事。

觀光局表示，死者為葛世強（男:54歲）、李自強（男:49歲）、王雪紅（女:55歲），傷者楊又璇（女:35歲）、孔慶昌（男:66歲），觀光局駐北京辦事處，將於今日下午派員前往事故現場協處。