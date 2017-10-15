竹市未來場景設計工作坊 400青年體驗創新設計

2017-10-15 15:15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府創新產業加速中心舉行未來場景設計工作坊，吸引6所大專院校400名學生參與「未來場景製片所 創新體驗」課程，迴響熱烈。市長林智堅期待經由此類課程規劃，打造創新就業氛圍，協助青年將創新想法具體實踐。

「未來場景製片所 創新體驗課程」為期2天，吸引清華、交通、元培醫事科技大學等6所大專院校教授帶領400名學生學習，透過體驗課程，參與者能用輕鬆又有效的方式，產出創新設計概念，包含活動、外觀、互動模式、應用場景、使用歷程等，從縮比到等比，設計者將能站在使用者的角度思考，了解產品或服務設計需要修正或加值之處。

學員張鈞翔興奮表示，這次參加的課程是「場景做創新設計：90分鐘創新體驗」，他最喜歡的單元是3D 等比模型創新應用，可以親自動手做02，並透過團隊合作創作，發想未來動物園的樣貌及創新應用。張同學的團隊設計了一款App，只要拍攝動物，即可於手機秀出該動物的背景資料，並且讓使用者可以和動物園中各種珍奇可愛的動物互動。

學員劉韋伶說，她最喜歡2D 鳥瞰模型創新應用，因為可以用手操作樂高積木，將腦中的各種奇思異想，透過設計構想，作出可以翻譯動物語言的翻譯機，瞭解動物的心情，非常希望再來參加類似的課程。

市長林智堅表示，新竹市政府創新產業加速中心是由市府與清華大學及工研院合作，結合多方人才、基地、技術設備等資源，打造青年創新創業的優質平台，除了提供全新3D列印機、「3D虛擬劇場」等先進設備，相關休憩設備也一應俱全，協助青年面對還未存在的未來設計，要做，才能產出體貼用戶需求、打動人心、貼近生活的好設計。

勞工處長黃錦源表示，市府積極鏈結大新竹地區產官學研創客及創業資源，邀集創客生態圈夥伴，共同開立專業創客課程、進行企業參訪，舉辦創意創新講座，並適時導入政府資源，期望能打造新竹青年創客及新世代創業家發展軟硬整合創新的最佳據點。