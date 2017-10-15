前進和平區武陵路 中市啟動路平工程

2017-10-15 14:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市路平專案前進偏鄉，建設局今年9月在和平區武陵路與福壽路進行沿線道路側溝及擋土牆土木設施施工，接著將於10月16日施作武陵路道路刨鋪工程，採「半半施工」方式進行，預計10月底前完成全線1公里路平，希望提升道路服務品質與行車安全後，能促進梨山地區產業及觀光發展。

建設局指出，和平區武陵路與福壽路兩條道路，是連接省道與地方部落間的農特產運輸要道，因山區天候多變，加上長期公車及重車輾壓，部分路面已產生裂縫、路基龜裂損壞情形。

為此，市府將這兩條道路納入路平專案，規劃改善武陵路（中124線）自省道台7甲線至武陵農場收費站前，以及福壽路（中131線）自梨山文物館至福壽山農場入口；更特別針對既有邊坡擋土牆及水溝損壞部分，一併納入路平工程中辦理修復。

建設局表示，今年9月先進行武陵路及福壽路沿線道路側溝及擋土牆土木設施施工，接著預計10月16日起施作武陵路道路刨鋪工程，因當地無其他替代道路，將採取「半半施工」方式進行，若期程順利，可望於10月底前完工。

建設局長黃玉霖表示，武陵路與福壽路是梨山地區農特產運輸道路及觀光路線，路平專案將這兩條道路品質一次改善，就是希望促進產業發展，提供觀光客到和平地區遊覽，以及當地居民運送水梨、高麗菜、水蜜桃、茶葉等農產品時有舒適平坦的通行環境，維護原鄉部落行車安全。