桃園盃移工足球聯賽開幕 最高獎金3萬元

桃園市勞動局舉辦的「桃園盃VIPT東南亞足球聯賽」今天開幕。（記者陳昀攝）

2017-10-15 13:49

［記者陳昀／桃園報導］桃園市勞動局舉辦「桃園盃VIPT東南亞足球聯賽」，全國各縣市來自越南、泰國、印尼、菲律賓的移工組成16支隊伍，共320位選手參與競技，今天在桃園市立田徑場開幕，11月5日將舉行4強賽，冠軍獎金3萬元。

桃園市長鄭文燦今天出席開幕時表示，桃園市外籍移工人口已達10萬8410人，今年市府辦理「東南亞移工參與式預算計畫」，編列總額150萬元預算，讓移工自己提案、決定休閒育樂活動的公共預算支出，10月底會透過網路及實體方式票選。

他說，「VIPT」是東南亞四國越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）、菲律賓（Philippines）、泰國（Thailand）的簡稱，也代表著移工是「very important person for Taoyuan, Taiwan」。

桃園市勞動局長王安邦表示，為讓桃園的新住民及移工感受到桃園是一個民族融合、多元包容的城市，市府積極辦理文化交流及移工休閒育樂活動，並在公車系統及導覽地圖加入4國語言版本；明年4月桃園舊警察局成立新住民文化會館，服務將更便利可及。