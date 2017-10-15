媽媽妳在哪裡？ 潘秋菊豪雨中失蹤8天盼協尋

家屬一週前在臉書花蓮同鄉會貼協尋但是8天了、目前花蓮地區持續豪雨令家屬心急不已。（記者花孟璟翻攝）

2017-10-15 13:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕住在花蓮玉里鎮三民里的69歲婦人潘秋菊，本月8日下午在花蓮市由家人送上公車要回玉里，卻從此失蹤，由於這幾天花蓮豪大雨不斷、家屬著急到處尋人！警方調閱監視器，發現婦人「最後身影」是8日晚間在光復鄉太巴塱部落、往海岸山脈方向走，警消今擴大搜尋，盼能找到失蹤婦人下落！

阿嬤的尋人啟事。（警方提供）

家屬表示，媽媽身高約150公分、頭髮短髮微白，當天身穿粉紅色衣服、黑色褲子，8日家人把媽媽送到花蓮火車站前站搭花蓮客運下午3點的車子回玉里，但從此就沒有消息。

潘秋菊阿嬤8日傍晚5點57分出現在光復鄉建國路、中正路口。（警方提供）

花蓮鳳林警分局前晚透過網路張貼的尋人啟事聯繫家屬，家屬告知「該班客運車終點是光復站」，婦人得在光復站轉車才能搭回玉里。

潘秋菊8日下午5點18分出現在光復鄉林森路、中正路口被監視器拍到往東走。（警方提供）

警方調查，婦人下午3點左右從花蓮站搭車，是在下午5點10分在光復站下車，卻沒有轉車搭乘往玉里的公車，而是下車後沿著台11甲中正路往東行；調閱監視器發現，婦人在5點18分左右出現在光復鄉中正路、林森路口。

潘秋菊阿嬤。（翻攝花蓮同鄉會臉書）

「最後監視器」身影則出現在太巴塱部落的中正路、建國路路口，婦人的身影在5點57分通過該路口、持續往山邊磚窯工廠、海岸山脈方向前進。

相關影音

警消研判，婦人可能往海岸山脈山區走去，昨天下午起集結人力搜索，今天上午包括花蓮縣消防局三民、光復分隊、花蓮縣緊急救難協會等，在附近山區擴大搜索，希望早日找到失蹤8天的婦人。而家屬也四處張貼尋人啟事！家屬表示，如果有人看見媽媽，可以打電話0977458156，梁展華。