台灣團三峽遇土石流 東晟旅行社：天災無法事前掌握

台灣團於中國三峽遭遇土石流，東晟旅行社：天災沒辦法事前掌握。（記者鄭瑋奇攝）

2017-10-15 13:41

〔記者鄭瑋奇，藍祖蔚／台北報導〕東晟旅行社今日下午召開記者會，說明旅行團於中國三峽遭遇土石流死傷事故，該團為台北市電影戲劇業職業工會獎勵旅遊團，東晟旅行社表示，全團共43名團員與2名領隊，雖然有事先了解當地天候狀況，但天災情況沒辦法事前掌握，且團體旅遊的行程是一定要走，今天在岸邊不幸遭遇到土石流，導致3死2傷。

東晟旅行社表示，該團除依照觀光局規定投保200萬意外險與20萬醫療險外，自己還有另外投保100萬元保險；後續將會協助家屬處理，傷者皆已送至當地醫院，其餘團員也由領隊安撫當中，後續行程是否繼續，現在還沒有確定，但預計還是會依原定計畫，並於19日返台。

觀光局表示，目前已知死者為葛世強（男:54歲）、李自強（男:49歲）、王雪紅（女:55歲），傷者楊又璇（女:35歲）、孔慶昌（男:66歲），觀光局駐北京辦事處，將於今日下午派員前往事故現場協處。

死者葛世強是資深電影工作者，早期擔任美商20世紀福斯電影公司公關，後來進入微風國賓系統，一方面擔任總經理特助，一方面負責排片，國賓影城的電影排片。

東晟旅行社郵輪旅行團，在中國遭遇土石流，已知3死2傷。東晟旅行社内工作人員忙這聯絡處理後續。（記者王藝菘攝）