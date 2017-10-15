好勇小7店主！徒手攔截泥流雜草救了逾20店家

知本溫泉龍泉路土石泥流阻道路，上午由山貓進行清除作業。（記者黃明堂攝）

2017-10-15 13:34

［記者黃明堂／台東報導］豪雨猛灌知本溫泉水淹龍泉路，當地小7超商店主游宗瀚連續2天徒手沿途在排水溝孔蓋上冒雨攔截雜草，讓泥水進溝，一己之力就讓當地20多戶店家減少淹水。

知本溫泉連降3天豪雨，新都飯店前方路段，匯流山上下來的雨水，夾帶土石沖刷路面，今天上午宣告道路中斷，經鄉公所雇機具清理，才回復暢通，但機具清得了土石，卻阻不了雨水漫流路面。

此地段飯店及賣店聚集，是重要的遊客商圈，積水令店家苦不堪言，此時，有位青年穿著雨衣，蹲在排水溝旁，伸出手掌放在渲洩孔上，「神奇」的是，像如來神掌般，泥水通過他的手掌就不再往前流，順著孔蓋向下渲洩。

他已經連續2天在龍泉路上施展「如來神掌」！大幅減少附近約20戶店家淹水機率。其實，他沒有神力，只是很簡單的動作，伸手攔截樹枝雜草，不讓渲洩孔阻塞，排水就通暢了。

他是龍泉路59號的小7東泉門市店主游宗瀚，他說，道路雖然有排水溝，但渲洩孔只要被雜草樹枝塞住，水就沒辦法下到溝內，自然往路上漫流淹入店家，他的店也是受害者，昨天發現問題後，他就開始出手攔草，一個接一個征服渲洩孔，還真的有效。

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知本溫泉龍泉路上一位青年穿雨衣戴安全帽，沿著排水溝渲洩孔徒手攔截雜草，小小之舉，讓水流進溝內，附近店家免受淹水。（記者黃明堂攝）

小7店主游宗瀚連續2天徒手在龍泉路上伸手攔截雜草，讓大水流進溝內，堪稱「如來神掌」。（記者黃明堂攝）

小7店主游宗瀚連續2天徒手在龍泉路上伸手攔截雜草，讓大水流進溝內，堪稱「如來神掌」。（記者黃明堂攝）