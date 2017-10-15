戴資穎當選十大傑出青年 爸媽代女與粉絲同樂

戴資穎當選第５５屆十大傑出青年，今上午由戴爸戴楠凱（左）、戴媽胡蓉（右）替女兒出席見面會。（記者王善嬿攝）

2017-10-15 13:20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕中華民國第55屆十大傑出青年頒獎典禮，今天下午在嘉義市政府9樓禮堂舉行，其中8名當選人上午出席「見面會」，與民眾相見歡，獲選體育技藝類傑出青年的戴資穎，因在丹麥出賽無法出席，戴資穎父母戴楠凱、胡蓉代女出席，粉絲熱情與戴爸、戴媽合照、索取簽名。

戴楠凱表示，資穎得知獲得十大傑出青年也很開心，因現在出國比賽，才無法出席頒獎典禮。

戴楠凱說，跟太太胡蓉從警職轉任職於高雄市港務局消防隊，年輕時為維持運動，帶著兩個女兒一起打羽球，不曾預料到資穎能打球打到被封為「世界球后」，跟太太、家人會一直當資穎的支柱，無論打得好、不好，都會支持她；國小時曾是田徑隊成員的胡蓉說，資穎在家跟一般人一樣，家人吃甚麼她也跟著吃甚麼，且運動員飲食也會節制，不會亂吃；感謝大家、粉絲對資穎的支持跟愛護。

今上午見面會贈送戴資穎悠遊卡，吸引大批粉絲到場，主持人問到包括「戴資穎穿幾號鞋？」「現在出國比賽的地點？」等，粉絲都如數家珍。

主辦活動的國際青年商會中華民國總會總幹事蘇盟凱說，今年的十大傑出青年當選者有11位，其中體育技藝類就有陳金鋒、戴資穎兩位，另為了讓十大傑出青年有更多與民眾互動，今年首次舉辦見面會，民眾可直接對當選人提問、進一步了解。