豪雨炸花蓮 馬太鞍溪潰堤、公路坍方

馬太鞍溪南岸的光復堤防，上游有數10公尺堤防流失，溪水漫渙至道路上，居民憂心大雨再下會灌進市區；九河局則已派怪手搶險。（副議長張峻提供）

2017-10-15 12:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕豪雨炸花蓮，連續3天間歇降雨，花蓮最大雨量在富里鄉的878毫米，花蓮萬榮鄉太安也高達793毫米，全縣168條土石流潛勢溪流已有70％共117條宣告紅色警戒，其餘51條也都達黃色警戒，各山區道路積水包括花64線瑞港公路、台11甲光豐公路都有道路坍方！

花蓮包括光復鄉、吉安鄉、秀林鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、鳳林鎮共6鄉鎮，轄內「全部」的潛勢溪流都宣告紅色警戒！

馬太鞍溪上游的「泰安」雨量站將近800毫米雨勢，造成馬太鞍溪南岸光復堤防流失數10米，由於馬太鞍溪河床海拔170公尺，縱谷的平地海拔僅130米，憂心潰堤災情擴大「水往低處流」，上午花蓮縣副議長張峻接到村民求救，剛才已聯繫到重機具搶險。

水利署第九河川局表示，雖上游的堤頂流失數十公尺，但距下游的堤頭還有緩衝，水不至於立即往市區灌，目前由包商將北岸的消波塊吊掛到南岸投放、阻止洪水繼續沖刷。

此外，台11甲線光豐公路10K+800處的土地公廟段，發生大規模路基坍方，馬路都坍塌滑落溪谷，車輛要通行得取道土地公廟院子涼亭，至於4公里至16公里路段，也有多處零星坍方、樹倒及水瀑泥流，目前公路局並未封路，而是暫時僅限小型車通行。

花64線瑞港公路4.5公里處上邊坡坍方，土石泥流堆滿路阻斷交通、5.4公里處也發生大面路基流失，目前也封路中；今天上午瑞穗鄉長陳進光和立委鄭天財進入山區勘災，鄉長陳進光說，希望針對落石處盼增建擋土牆，目前正提報災修計畫。

而台11線海岸公路花蓮立德至石梯坪路段（53公里至62公里）土石崩落積水，上午有清出部份路面，維持單線雙向通行；台30線玉長公路目前也以解除預警性封路。

台11甲10K+800路基流失，公路局搶修中。（民眾提供）

台11甲土地公廟段路基流失，目前暫時單線通行，小客車得跟土地公「借過」、走廟前涼亭。（民眾提供）

瑞港公路4.5K處邊坡因大雨發生土石泥流，今天中午已經暫時搶通。（瑞穗鄉公所提供）

瑞穗鄉長陳進光（左）、立委鄭天財（右）到瑞港公路勘災。（瑞穗鄉公所提供）