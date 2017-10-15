攜手漫步雲端紅毯 神木下婚禮雨中浪漫登場

神木下婚禮，新人浪漫入場。（記者蔡宗勳攝）

2017-10-15 12:29

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕今天上午10點登場的全國海拔最高（2216公尺）的浪漫婚禮-阿里山神木下婚禮，雖因雨移師阿里山火車站3樓觀景平台舉行，但雨霧不斷飄進會場，宛若乾冰般製造飄渺效果，羅曼蒂克氣氛洋溢。

來自海內外的14對新人，早上在阿里山小火車的鳴笛聲中入場，攜手漫步於雲端的紅毯，並由嘉義縣政府文化觀光局局長許有仁、嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝、台鐵局阿里山森林鐵路管理處組長簡信立、阿里山國家風景區管理處處長馬惠達等人見證下，完成結婚儀式。

馬惠達表示，邁入第11年的神木下婚禮，國際上遠近馳名，今年吸引多對海外新人報名，包括來自中國的網紅歌手參與，顯示浪漫阿里山的品牌已具國際高知名度。

馬惠達指出，新人除入住全台最高景點的阿里山賓館外，還可乘坐全台獨一無二的國寶級高山森林鐵路蒸汽火車頭及檜木車廂並留影紀念，成為神木下婚禮活動新人們的專屬幸福列車。

新人中來自中國上海的萬先亞與羅燕，羅燕是知名的網紅歌手「燕子姐姐」，這次特別藉由到台體驗阿里山森林之美，在千年神木下錄製一首歌曲，為這趟獨特的新婚旅程留下深刻的回憶、也讓美麗的歌聲迴盪在森林裡。