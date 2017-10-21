天天吃好料》「三輪仔」燒烤店 虎尾的巷弄美食

「三輪仔」串燒燒烤食材新鮮，讓消費者口耳相傳。（記者廖淑玲攝）

2017-10-21 10:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「三輪車跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪」，這首大家耳熟能詳的兒歌，總讓人對三輪車充滿親切感，不過位在雲林縣虎尾鎮民生路的這輛三輪車，坐的不是老太太，而是專門烹調串燒燒烤美食的37歲帥氣老板紅欣澤，太陽一下山就有許多老饕聞香而至，成為巷子裡的美食。

每天晚上6點一到，這輛三輪車就出攤一直賣到深夜12點；雖然是居酒屋，但賣的不論是雞肉串燒、烤飯丸、湯泡飯或是各式燒烤，還有雞肉親子丼，適合一家人吃飯或朋友一起用餐，除了每週一公休，店裡常有學齡前小朋友和父母親光顧，消費客層相當廣，年輕人尤其是消費主力，整家店的氛圍就好像日本街頭的燒烤店，讓人有如置身日本小酒館。

店裡的牆面上還有可愛的黑板塗鴨，上頭的菜色可是菜單上沒有的，店老板精心搭配爆滿的三格小菜，還有酒精濃度不高的柚子酒，常是老顧客必點佳餚，即使是最常見的烏龍麵，因老板利用燉煮一天的高湯當湯底，配上海苔絲及2、3片豬肉片、青花菜，清爽可口，大人小孩都愛。

原本從事廣告設計的紅欣澤，因為不想再當收入不高的上班族，7年前回到虎尾，一度在路邊攤賣麵線，後來發覺燒烤生意比較好做，於是自己動手設計燒烤車，因為想到以前被阿公用三輪車載著到處玩的記憶，一手打造這輛三輪車，反而成為招牌，大大吸引顧客上門。

店長江維真原本是在附近的虎科大唸書，為了賺學費到三輪仔來打工，竟然一做就是5年半，如今還當上店長，由她來介紹招牌美食最讓消費者滿意。

江維真推荐燒烤類招牌有小熱狗、梅汁豬五花、蒜香椒鹽松板、最受歡迎的是骰子牛肉串還有芥末雞、烤雞皮、香蒜嫩雞、泰式酸辣雞、南洋嫩雞等不同口味，當然也少不了烤得油亮亮的蜜香雞屁股，喜歡青菜的還有烤香菇、五花豬番茄捲、筊白筍，豐富又多樣任君挑選。

居酒屋必吃的「一夜干」，這裡有秋刀、竹莢、花魚3種選擇，配上老板自製的金桔汁或搭配胡椒鹽都很對味。

23歲的「心忻」雖然住在彰化，但只要到虎尾訪友一定會到這裡點上一大盤燒烤、秋刀魚，再加上一碗高湯熬煮的烏龍麵，酒足飯飽再走，不過，她強調一定不會自己開車，而是叫計程車安全回到家。

紅欣澤說，他的生鮮食材都是當天現貨，魚貨全是自己到魚市場挑選，真材實料，加上料理用心，使用的配料、佐醬、醬料都是精挑細選毫不含糊，即使是蔥薑蒜末都是新鮮現做，價格又親民，用餐時間一到，店內經常坐無虛席，連外頭都有候位客人。

上菜囉！負責烤爐的紅欣澤雖然雙手忙得不可開交，綁著頭巾的他也會俏皮的和熟客擠眉弄眼打招呼，歡迎大家光臨，加上店裡處處能見的可愛塗鴨，讓三輪仔愈夜愈熱絡。

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