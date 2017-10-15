5登山客攀登大小鬼湖受困 搜救人員搶救中

救難人員搶救受困登山客，遇知本林道湍急瀑布阻路，另派人馬高繞入山。（圖由台東縣消防局提供）

2017-10-15 11:23

〔記者陳賢義／台東報導〕4男1女7日登記入山前往大小鬼湖，原訂14日由台東知本林道下山，未料卻遇逢豪大雨來襲受困，台東縣消防局據報馳援，卻因林道瀑布水流湍急，產業道路基遭沖毀，聯繫5人擇安全地紮營待援，今晨再出發，但因山區雨勢過大，徒增救援困難，搜救人員分道搶救中。

台東縣消防局是在昨晚6時許獲報，知本林道8k處因為下雨，5名登山客受困於瀑布的另外一端車內無法下山，立即派遣台東大隊及知本車組前往協助，並通報110。搜救人員抵達知本林道4公里處發現道路中斷，且水流從上方往下沖刷路面，造成路基流失，加上山區雨勢相當大，完全看不到前方道路狀況，對搜救人員有極大危害，經與受困登山客取得聯繫及同意，商請先找安全地紮營避難，無功而返。

「消防局救災人員已前往知本林道，目前會先設法通過4K處瀑布的障礙，待救災人員挺進至8K處，會通知你們再拔營下撤。」救難人員今早再出動，並與知本義消及當地巡守隊研議，決定兵分二路搶救，一組由知本義消及巡守隊帶路，偕搜救人員從東遊季步行上切繞路至知本林道9K處，另組怪手及和消防局搜救人員沿知本林道，嘗試是否排除4K瀑布障礙後挺進至8K處，但因4K處瀑布水勢過大無法通過，目前已派另一組人員高繞。

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