南橫台20線雨不斷 落石已清除通車

2017-10-15 11:18
南橫公路桃源台20線102k梅蘭明隧道發生零星落石阻礙交通，公路總局甲仙工務段今天上午10點已完成清除，恢復通車。（記者蘇福男翻攝）
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄山區連日雨勢不斷，南橫公路桃源台20線100.5K、102k和104K發生零星落石阻斷交通，公路總局甲仙工務段今天上午10點已完成清除，恢復通車。
甲仙工務段表示，目前山區道路台29線、台27線、27甲線、28線路況均正常，但山區道路天雨路滑，民眾開車上山仍應注意路況安全。
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南橫公路桃源台20線102k梅蘭明隧道發生零星落石阻礙交通，公路總局甲仙工務段今天上午10點已完成清除，恢復通車。（記者蘇福男翻攝）
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄山區連日雨勢不斷，南橫公路桃源台20線100.5K、102k和104K發生零星落石阻斷交通，公路總局甲仙工務段今天上午10點已完成清除，恢復通車。
甲仙工務段表示，目前山區道路台29線、台27線、27甲線、28線路況均正常，但山區道路天雨路滑，民眾開車上山仍應注意路況安全。