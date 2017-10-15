推動改善台灣公衛環境有成 哈佛表揚成大校長蘇慧貞

美國哈佛大學公共衛生學院校友大會主席卡門大衛博士（左）頒發「公共衛生實踐領導典範獎」給成功大學校長蘇慧貞（右）。（圖：成功大學提供）

2017-10-15 10:47

〔記者王俊忠／台南報導〕2015年台南爆發登革熱、2016年初發生6.4級強震造成永康維冠金龍大樓倒塌，死傷慘重，成功大學在第一時間組織動員、站上事件前線，協助減輕公衛影響。美國哈佛大學公共衛生學院在台灣時間10月15日將年度「公共衛生實踐領導典範獎」（Leadership Award in Public Health Practice）頒給成大校長蘇慧貞，表揚她發揮領導能力、實踐公衛學者專長，並肯定她長年推動改善空氣品質，促使台灣成為世界第二個立法管理室內空氣品質的國家。

美國哈佛大學公共衛生學院創立於1913年，是國際公衛研究先驅，迄今有來自全球125個國家、1萬3000名校友。校友會從2011年起設立「公共衛生實踐領導典範獎」，表揚在公衛實務領導卓越的校友，除2012年外，每年僅遴選1位國際優秀學者，截至2016年共7人獲獎，今年獎落台灣，也是該獎項首度頒給亞裔校友。

成大校長蘇慧貞於10月15日回到母校哈佛大學、領取這項殊榮。她發表感言指出，作為一位公衛實踐者，她堅信以科學改善人類健康福祉的核心價值，未來也會繼續從自己在台灣的家鄉台南做起，致力促使全球近76億人口的健康成為基本人權，以開闊的視野為人類社會共尋自由、平等、尊嚴、與永續的未來。

2011年立法院三讀通過「室內空氣品質管理辦法」，台灣是繼南韓之後，全世界第2個立法管制室內空氣品質的國家。這項傲人成績得自無數公衛人士付出，曾任國際室內空氣品質與氣候學會（ISIAQ）秘書長並當選國際室內空氣科學院（IAIAS）會士的蘇慧貞，從1988年起持續推動研究計畫，促成公部門設置管制空氣品質法案，大幅降低不良室內空氣品質對於健康的危害。

據成大團隊長年累積的統計數據，2012年11月開始執行管制法後，除甲醛外，各項污染指標的合格率都呈上升趨勢，高於87.5%，其中又以總揮發性有機物、空氣中活性真細菌等指標合格率的成長為最顯著，顯示管理辦法施行後，台灣公共場所室內環境空氣品質明顯提升。

2015年南市爆發登革熱，感染人數超過2萬2000餘名，蘇慧貞從公衛專業領域出發，快速組織成大團隊建立校內疫情指揮中心及防疫SOP監控系統，偕同校內相關人員參與市府防疫會議、出席中央疫情指揮中心，同時打造預測登革熱疫情的巨量資料平台，協助市府判斷潛在疫情高峰區。

2016年2月6日南台灣發生規模6.4級強震，南市永康維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡、多人受傷的悲劇。成大醫院醫療團隊站上第一線搶救傷患；成大測量系實驗室也製作維冠金龍大樓3D立體圖像，協助了解災情。