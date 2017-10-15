澎湖國際海灣馬拉松 天公作美順利完賽

42公里全馬組率先起跑，選手們奮勇爭先。（記者劉禹慶攝）

2017-10-15 10:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖即將在明年盛大舉辦「世界最美麗海灣組織」年會，由臺灣全民運動協會與澎湖縣政府合辦的「澎湖國際海灣馬拉松-世界最美麗海灣」，率先打頭陣熱身，今日正式登場，3000人同堂競技。

今年澎湖國際海灣馬拉松賽事天公作美，原本降下傾盆大雨，但比賽時突然放晴，讓賽事順利進行，路程規劃為42K全程馬拉松、21K半馬組、3K休閒組、3K健走組，以澎湖縣立體育館為起跑點，設計環島路線，讓跑者可欣賞澎湖各個美麗角落，體驗特有的風景文化。

參加競賽的選手依照組別出發，自上午6時起每15分鐘一組，先是全馬、緊接著半馬、休閒及健走組分批出發，由縣長陳光復、議員蘇陳綉色、呂黃春金、澎湖國家風景區管理處副處長謝文達、臺灣全民運動協會理事長游明德、教育處長葉子超等人共同鳴槍，臺灣返老還童氣功隊400餘人報名3K休閒組，呂黃春金議員也參加此組競賽。

經過激烈賽事，全馬男子組由陳俊偉以3小時29分27秒奪冠、女子組則由鄭彩虹以4小時19分37秒稱后，半馬男子組由高子嵐以1小時40分40秒封王、女子組則是張淑苓1小時48分36秒第一，成績普遍不理想，與獎金低〈全馬男子組第一名6000、女子組第一3000〉無法吸引職業好手參加有關，主辦單位宣稱旨在推廣馬拉松運動，不是強調競技成績。

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